Kommentar: Niko Kovac wählt mit dem Trainer-Job bei der AS Monaco den falschen Weg

Monaco also. Der erste Job des ehemaligen Bayern-Trainers Niko Kovac nach seinem Ende in München beginnt im Fürstensturm, wo er am heutigen Montag unter Ausschluss von Fans und Presse seine erste Einheit leitete. In den vergangenen Tagen hatte sich der Deal abgezeichnet – und er überrascht dennoch. Es wirkt, als habe bei der Entscheidung der sportliche Stellenwert zumindest nicht die oberste Priorität gehabt. Natürlich ist man schnell bei dieser These, sobald es einen Trainer in den schicken Stadtstaat an der französischen Mittelmeerküste zieht.