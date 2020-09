Erste Liga-Niederlage für Niko Kovac: AS Monaco verliert spät bei Stade Rennes

Im vierten Spiel in der Ligue 1 hat Niko Kovac seine erste Liga-Niederlage als Trainer der AS Monaco hinnehmen müssen. Am Samstagabend musste sich Kovac mit den Monegassen mit 1:2 (1:0) bei Stade Rennes geschlagen geben. Dabei hatte die Mannschaft des ehemaligen Bayern- und Frankfurt-Trainers im Top-Spiel der noch jungen Saison in Frankreich über weite Strecken geführt. Erst in den Schlussminuten gab Monaco die Führung – und damit auch die Chance auf den Platz an der Tabellenspitze – ab.