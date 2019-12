Niko Kovac verfolgt Premier-League-Spieltag - Ex-Bayern-Trainer dementiert Gerüchte um Everton-Job

Nach der Entlassung von Marco Silva musste der FC Everton am Samstag ohne Trainer gegen den Tabellenvierten FC Chelsea bestehen - und tat das mit Bravour. Die zuletzt kriselnden Toffees gewannen unter Leitung von Interimstrainer Duncan Ferguson überraschend mit 3:1 und verschafften sich ein wenig Luft im Tabellenkeller der Premier League. Bereits in der fünften Minute schoss Richarlison die Gastgeber in Führung, Dominic Calvert-Lewin (49., 84.) machte im zweiten Durchgang alles klar. Mateo Kovacic (52.) gelang für Chelsea nur der zwischenzeitliche Anschluss.