Niko Kovac spricht über Bayern-Entlassung: "Man kann nicht alle glücklich machen"

Niko Kovac hat seine Lehren aus seiner Entlassung beim FC Bayern München Anfang November gezogen. Der aktuelle Trainer der AS Monaco sprach mit der französischen Zeitung L'Equipe über seine Zeit beim Rekordmeister und die Probleme, die er mit dem mit zahlreichen Superstars gespickten Kader hatte. "Ich habe verstanden, was passiert ist und es wird mir helfen", meinte der 48-Jährige. "Man kann nicht alle glücklich machen."

Dabei verlief Kovacs Zeit beim FC Bayern überwiegend erfolgreich. Im Sommer 2018 übernahm er das Traineramt von Interimscoach Jupp Heynckes. Mit den Münchnern wurde der Kroate Meister, Pokalsieger und holte den Supercup, scheiterte allerdings bereits im Achtelfinale der Champions League am späteren Sieger FC Liverpool. Nach einem schwachen Start in die Saison 2019/20 erfolgte Anfang November die Trennung. Kovac wurde von seinem Co-Trainer Hansi Flick beerbt, der mit den Münchenern das Double gewann und auch in der Champions League beste Chancen auf den Titel hat.

Unter Kovac gab es bei den Bayern immer wieder Diskussionen über die Aufstellung des Rekordmeisters. Besonders Fan-Liebling und Klub-Ikone Thomas Müller kam unter Kovac in der Hinrunde nur sporadisch zum Einsatz. "Es war seltsam für mich, sechs Wochen hintereinander aus der Startelf raus zu sein. Einige Spieler waren müde, ich war fit, habe hart gearbeitet - und war trotzdem nicht dabei", kritisierte Müller Anfang Februar rückblickend. Kovac meinte nun, dass es beim FC Bayern schwierig gewesen sein, es jedem Recht zu machen. "Wenn ein Nationalspieler nicht spielt, verliert er seinen Platz in der Auswahl, die Probleme werden größer", zeigte der Trainer nun Verständnis. "Es ist nicht einfach zu handhaben, aber wir sind da, um Titel zu gewinnen und wir haben drei gewonnen."

Kovac: "Gelernt, dass der Druck in München sehr groß ist"

Beim FC Bayern habe Kovac vor allem gelernt, dass "der Druck in München sehr groß ist". Besonders beeindruckt habe ihn, mit so vielen "hochklassigen Spielern" zusammengearbeitet zu haben: "Ich habe großartige Beispiele gesehen wie Franck Ribéry oder Arjen Robben. Sie sind nicht einfach nur gut, weil Gott ihnen Talent geschenkt hat, sondern weil sie sehr hart arbeiten", lobte Kovac, der seine Erfahrung bei der AS Monaco einbringen will. "Loyalität ist sehr wichtig. Wir sind seit zwei Wochen hier, wir müssen Beziehungen aufbauen und das kann nur mit Vertrauen gehen. Es ist eine Regel des Lebens", meinte der Ex-Nationaltrainer Kroatiens.