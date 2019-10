Bayern-Trainer Kovac nach Wirbel um Aussage zu Frankfurt-Fans: "Dann können wir einpacken"

Die Fans des FC Bayern dürften derzeit nicht viel Freude an den Spielen ihrer Mannschaft haben. Zwar stimmten in den letzten Wochen die Ergebnisse, spielerisch konnte der deutsche Rekordmeister aber nicht überzeugen. Zusätzlich verprellte Trainer Niko Kovac nach dem knappen 2:1 gegen Bochum am Dienstag die eigenen Anhänger, indem der frühere Coach von Eintracht Frankfurt die Fans seines Ex-Klubs ausdrücklich lobte.

"Das wird ein heißes Spiel. Ich weiß, wie das in Frankfurt ist. Das sind die besten Fans der Liga. Das muss man ganz klar sagen. Das haben sie über die letzten Jahre auch bewiesen", ließ Kovac verlauten - wohl zum Unmut vieler Anhänger des FC Bayern. Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen die Eintracht nahm der Fußballlehrer nun Stellung und bekräftigte noch einmal sein Urteil.

Bayern-Trainer Kovac: "Dann können wir einpacken"

"Ich habe mir am Anfang der Saison drei Quali-Spiele angesehen. Wenn ich dann eine tolle Choreo sehe - ich fand, das war toll. Darauf habe ich es bezogen. Das ist nichts Verwerfliches", erklärte Kovac und unterstrich die Bedeutung von Ehrlichkeit im Fußball: "Wenn das nicht mehr erwünscht ist, können wir einpacken. Dann haben andere bessere Chancen. Ich werde mich nicht ändern."

Allerdings unternahm der frühere Profi auch den Versuch, die eigenen Anhänger zu besänftigen, und betonte: "Wir haben auch klasse Fans. Ich habe mit dieser Aussage nicht sagen wollen, dass wir schlechte Fans haben. Sie sind toll. Im Gesamtbild ist es aber so, dass Frankfurt eine tolle Atmosphäre gezeigt hat. Ich glaube, dass es in der Bundesliga so etwas sonst nirgends gibt."

Aber auch auf dem Rasen erwartet Kovac etwas Spektakuläres. "Es ist ein Topspiel", betitelte der 48-Jährige das Bundesliga-Duell am Samstag gegen seinen Ex-Klub Eintracht Frankfurt. "In Frankfurt geht sicher die Post ab. Da müssen wir hellwach sein. Wenn wir da so spielen wie in den letzten Wochen, kann es schnell passieren, dass wir in Rückstand geraten." Für den Rekordmeister ist das Duell mit dem Tabellen-Neunten wegweisend. Eine Niederlage würde der starken Konkurrenz in die Karten spielen und im schlimmsten Fall vier Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze bedeuten.

