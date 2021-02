"Hat sich all das verdient": Kovac adelt Bayern-Nachfolger Flick – Unverständnis über Welttrainer-Wahl

Dass Flick trotz der überragenden Saison bei der Wahl des Welttrainers Jürgen Klopp den Vortritt lassen musste, stößt bei seinem Vorgänger, der inzwischen die AS Monaco trainiert, auf Unverständnis. Es gebe für ihn "keine zwei Meinungen", dass Flick die Auszeichnung "ohne Wenn und Aber" verdient gehabt hätte, urteilte Kovac gegenüber Sport1: "Denn was Hansi geleistet hat, ist sensationell. Das wird in dieser Form so schnell nicht noch einmal passieren. Ich glaube sogar, dass es in Deutschland niemandem mehr gelingen wird, eher in Spanien oder England."