FC Bayern: Ist er der richtige Trainer? Niko Kovac gibt bizarre Antwort

Das sagt Kovac auf die Frage, ob er den FC Bayern an Europas Spitze führen kann:

Die Frage eines Journalisten: Man hat den Eindruck, sie können auch in einer Phase des Umbruchs beim FC Bayern nationale Titel gewinnen. Auf der anderen Seite kommt immer wieder Kritik auf, ob sie der geeignete Trainer sind, den FC Bayern zurück in die Top 4 in Europa zu führen. Was halten sie ihren Kritikern entgegen?

Die Antwort, nach kurzem Überlegen und mit versteinerter Miene: "Starke Frage. Gar nichts. Sie werden wahrscheinlich recht haben. (...überlegt...) Aber alleine in ihrer Frage haben sie die Antwort ja schon gegeben. Umbruch - und dann. Hm. Okay. (Augenzwinkern.)"