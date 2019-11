Bericht: Niko Kovac kehrt nochmal zum FC Bayern zurück - Verabschiedung vor erstem Flick-Training

Große Geste von Niko Kovac: Nach der Trennung vom FC Bayern München im Anschluss an das desaströse 1:5 bei Eintracht Frankfurt kehrt der Ex-Trainer am Dienstag nochmal an die Säbener Straße zurück. Wie die Welt berichtet, will der Kroate sich vor dem ersten Training seines Nachfolgers Hansi Flick am Vormittag in aller Form von der Mannschaft verabschieden und für die Zusammenarbeit in den vergangenen knapp anderthalb Jahre bedanken.

Flick leitet um 11 Uhr seine erste Einheit in Vorbereitung auf das Champions-League-Heimspiel gegen Olympiakos Piräus am Mittwochabend. Anschließend stellt er sich mit Nationalspieler Joshua Kimmich den Fragen der Presse. Kovac soll sich zuvor auf den Weg zur Säbener Straße machen und vor dem Training im Kabinentrakt einige Worte an die Spieler richten, die er am Samstag letztmalig betreut hatte.

Bayern-Boss Uli Hoeneß spricht über Telefonat mit Ex-Trainer Niko Kovac

Am Sonntag hatte Kovac zu einer Verabschiedung von der Mannschaft keine Gelegenheit mehr. Am Vormittag hatte er mit den Profis noch eine Video-Analyse des 1:5 in Frankfurt vorgenommen, erst nach der Abreise des Teams war es am Nachmittag in persönlichen Gesprächen mit den Klub-Bossen zu den Entwicklungen gekommen, die am Ende zur einvernehmlichen Trennung des Rekordmeisters von Kovac führten.

Niko Kovac bedankt sich bei Mitarbeitern des FC Bayern - Hoeneß: "Vom Druck befreit"

Nach der Trennung am Sonntag hatte Kovac sich per E-Mail an die rund 1000 Mitarbeiter des FCB gewandt und sich verabschiedet - die Mannschaft dabei aber bewusst ausgespart. "Wir sagen von Herzen „Dankeschön“. Sie alle haben mich und meinen Bruder herzlich an der Säbener Straße aufgenommen, waren immer für uns da und haben uns in dieser Zeit stets unterstützt, wo auch immer wir Hilfe benötigt haben", schrieben der Kroate und sein Bruder, beide früher selbst für Bayern aktiv, an die früheren Kollegen.

Nun wird auch die Mannschaft noch mit einem Abschiedsgruß bedacht. FCB-Präsident Uli Hoeneß sprach am Montagabend bei einer Veranstaltung in Hannover von einer "ganz schwierigen Woche" und betonte: "Es ist alles okay - und vor allem ist Niko von dem Druck befreit."

Zur Trainersuche ließ sich Hoeneß wenig entlocken. "Jetzt werden wir in Ruhe am Mittwoch gegen Olympiakos spielen, am Samstag in Dortmund, und ich denke, dass wir bis zum Spiel in Düsseldorf in drei Wochen wissen, wie es mit der Trainerfrage weitergeht", meinte er. Bis dahin wird der bisherige Co-Trainer Hansi Flick als Interimstrainer fungieren. Ihm zur Seite wird auch wieder Hermann Gerland stehen - der langjährige Assistenztrainer war zuletzt als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums tätig.

