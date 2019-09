FC Bayern nur Remis gegen RB Leipzig - Niko Kovac hadert mit dem Ergebnis: "Enttäuscht und verärgert"

Es hatte alles so gut begonnen. Nach gerade einmal 156 Sekunden brachte Robert Lewandowski den FC Bayern im Spitzenspiel am Samstag bei RB Leipzig mit 1:0 in Führung. Doch der Torjubel nach dem siebten Treffer im vierten Bundesligaspiel des Polen sollte der letzte an diesem Abend gewesen sein - zumindest aus Münchener Sicht. Hingegen durften die Hausherren in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit jubeln, als Emil Forsberg einen Elfmeter verwandelte.