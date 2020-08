Niko Kovac feiert ersten Sieg im zweiten Anlauf: AS Monaco besiegt Metz in Unterzahl

Niko Kovac hat seinen ersten Sieg als Trainer der AS Monaco in der Ligue 1 gefeiert. Das neue Team des früheren Bayern-Coaches kam am Sonntag beim FC Metz in seinem zweiten Saisonspiel der französischen Liga zu einem 1:0 (1:0). Vor einer Woche hatte die Mannschaft aus dem Fürstentum 2:2 gegen Stade Reims gespielt. Vorübergehend setzte sich der Klub aus Monte Carlo in der noch wenig aussagekräftigen Tabelle auf Platz 3.