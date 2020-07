Niko Kovac macht Meister-Ansage bei erster PK als Monaco-Trainer: "Unser Ziel ist die Spitze"

Das ist eine echte Ansage zum Start des neuen Trainerjobs: Niko Kovac will die AS Monaco unter seiner Leitung zum Meister-Aspiranten in Frankreich machen. "Unser Ziel ist es, Monaco wieder an die Spitze der Ligue 1 zu bringen", sagte der ehemalige Bayern-Coach bei seiner ersten Pressekonferenz als neuer Cheftrainer der AS Monaco. Die Monegassen waren zuletzt in der Saison 2016/17 Meister der französischen Liga. Nach der Vizemeisterschaft im Jahr danach wäre Monaco 2018/19 als 17. fast abgestiegen, In der abgelaufenen Spielzeit reichte es für das Team von der Cote d’Azur dann immerhin zu Rang neun.

Doch Kovac will mehr - und auch den Serien-Meister Paris Saint-Germain um den deutschen Trainer Thomas Tuchel attackieren. "Die letzten Jahre waren hier nicht so erfolgreich wie erhofft", sagte der Kroate. "Wir wollen Monaco wieder nach oben bringen." Dies bedeute, dass er mit dem Klub international spielen wolle. "Und jeder weiß, was ich damit meine", fügte der Double-Gewinner mit dem FC Bayern an.

Kovac unterschrieb am Montag bei den Monegassen einen Dreijahresvertrag als Nachfolger des Tags zuvor entlassenen Robert Moreno. Kurz darauf leitete der gebürtige Berliner am Morgen sein erstes Training als neuer Monaco-Coach. "Es ist ein großes Projekt und eine große Herausforderung. Ich freue mich auf Monaco und ich denke, das ist der richtige Platz für das richtige Projekt", sagte Kovac im Rahmen des Trainings am Montag.

Niko Kovac: Bilder seiner Karriere Niko Kovac war von Juli 2018 bis November 2020 Trainer des FC Bayern München. Der SPORTBUZZER wirft einen Blick zurück auf die Karriere des Kroaten, der in Berlin geboren wurde und in seiner aktiven Laufbahn schon für die Münchner spielte. ©

Niko Kovac kündigt Transfers bei Monaco an - kommt Mario Götze?

Am Mittwoch steht für die neue Kovac-Elf bereits das erste Testspiel an - gegen Standard Lüttich. Die Saison in Frankreich beginnt am 22. August. "Das klingt lang, ist es aber nicht", meinte der Ex-Münchener, der bereits angekündigte, dass Monaco noch mal auf dem Transfermarkt aktiv werden wird. "Was genau, werden wir intern besprechen", fügte Kovac an. Zuletzt gab es vermehrt Gerüchte über ein mögliches Engagement des vertragslosen Weltmeisters Mario Götze.