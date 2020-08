Niko Kovac gratuliert Ex-Klub zum "verdienten" Triple: FC Bayern war "beste Mannschaft"

Anfang November, nach einer 1:5-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt , wurde Niko Kovac als Trainer des FC Bayern München beurlaubt. Zu dem Zeitpunkt war der FCB Tabellen-Vierter der Bundesliga - und gerade mit Mühe gegen den VfL Bochum in die dritte Pokal-Runde eingezogen. Seitdem hat sich beim Rekordmeister vieles verändert. Kovac-Nachfolger Hansi Flick formte aus dem Rekordmeister eine scheinbar unbesiegbare Mannschaft , die am Sonntag mit dem Champions-League-Sieg gegen Paris St. Germain das Triple aus Bundesliga, DFB-Pokal und eben dem Königsklassen-Sieg perfekt gemacht hat. Via Bild zeigte sich Kovac nun glücklich für seinen Ex-Klub: "Sie haben wirklich eine tolle Champions-League-Saison gespielt, die Spiele dominiert und waren die beste Mannschaft" , lobte der heutige Trainer der AS Monaco.

Kovac hat auch einen Anteil am Erfolg und auch an einem Rekord in dieser Champions-League-Saison. Die ersten drei Königsklassen-Spiele bis zu seiner Entlassung gewann Kovac mit den Bayern - darunter ein 7:2-Sieg bei Tottenham Hotspur. Am Ende sollte Flick die Serie dann fortsetzen - und der FC Bayern es als erster Klub schaffen, alle Champions-League-Partien in einer Saison zu gewinnen.