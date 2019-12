Kevin-Prince Boateng über mögliche Kovac-Rückkehr zu Hertha: "Vielleicht komme ich als Co-Trainer..."

Kevin-Prince Boateng und Niko Kovac kennen und schätzen sich aus gemeinsamen Zeiten: Bei Hertha BSC spielten die beiden noch zusammen, als Boateng sich allmählich bei den Profis etablierte und Kovac sich im Herbst seiner Karriere befand. Später wurde Kovac bei Eintracht Frankfurt Trainer des heute 32-Jährigen, der derzeit beim italienischen Erstligisten AC Florenz unter Vertrag steht. In Frankfurt gewann das Duo 2018 gar gemeinsam den DFB-Pokal. Mit einem Augenzwinkern bringt sich Boateng in einem Interview der Bild am Sonntag jetzt gar als möglicher Assistent seines einstigen Mentors ins Spiel.