Niko Kovac kontert Kritik an Bayern-Star Philippe Coutinho und fordert weniger Einsatzzeit im Nationalteam

Niko Kovac versteht die Kritik an seinem brasilianischen Star Philippe Coutinho nicht! Nach dem 2:1-Sieg des FC Bayern gegen Union Berlin wurde der Mittelfeldspieler kritisiert, weil er in den letzten Wochen nicht so glänzen konnte, wie zu Beginn seiner Zeit beim FC Bayern. Doch Kovac mahnte auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel beim VfL Bochum zur Besonnenheit.

"Die Statistiken bei Philippe stimmen", sagte Kovac am Montag. "Philippe ist ein Spieler und ein Mensch, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt. Er arbeitet viel für die Mannschaft. Viele sehen das vielleicht gar nicht", ärgerte er sich. Zuletzt war Kritik aufgekommen, weil Coutinho bisher für weniger Wow-Effekte gesorgt habe, als Experten und Fans wohl erwartet und erhofft hätten.

Und Kovac hat recht. Coutinho spielt effektiv, hatte in den vergangenen acht Pflichtspielen zwei Tore und fünf Assists zu verbuchen. Auch seine Laufleistungen, sowie seine Zweikampfquoten sind gut. Kritik hingegen kommt auf, weil die großen Glanzmomente fehlen. "Er zeigt Dinge im Training, da stockt uns allen der Atem", sagte Kovac und ist sich sicher, dass er dies bald auch in Pflichtspielen wieder zeigen wird. Momentan fehle aber manchmal "das Quäntchen Glück".

Kovac zufrieden mit Zusammenspiel von Müller und Coutinho

Am Wochenende gegen Union Berlin spielte Coutinho erstmals in dieser Saison von Beginn an zusammen mit Thomas Müller. Zuvor hatte oft Coutinho angefangen, was eine Diskussion um Müller hervorrief. Doch auch das Zusammenspiel mit beiden funktionierte gut - für Kovac sogar eine Variante mit Zukunft. "Beide haben ihre Qualitäten nach vorn. Mir ist wichtig, dass wir einen Achter haben – keinen Zehner oder Sechser", sagte Kovac. "Das machen Philippe und Thomas, das kann immer eine Alternative sein. Das haben beide gut gemacht, sie sind sehr viel gelaufen."

Zudem mahnte Kovac zu Geduld. "Er ist spät hereingekommen, hat viel gespielt, hat viele Reisen mit der Nationalmannschaft gehabt", sagte Kovac. Nun hoffen er und der FC Bayern, dass Coutinho in der kommenden Länderspielpause nicht so stark eingespannt sein wird. "Wir schauen mal, dass er die Reisen bei der Nationalmannschaft nicht so mitmachen muss, wie er es zuletzt gemacht hat", sagte Kovac. "Wir werden versuchen mit dem Nationaltrainer zu reden, damit er nicht zweimal 90 Minuten spielen muss."

