Nun auch Marius Wolf: Monaco-Trainer Niko Kovac nimmt angeblich nächsten Bundesliga-Profi ins Visier

Bei der angestrebten Verpflichtung von Marius Wolf könnte Hertha BSC Konkurrenz durch seinen einstigen Trainer-Wunschkandidaten Niko Kovac bekommen. Laut eines Berichts der Bild soll der gebürtige Berliner Kovac den 25-Jährigen zu seinem neuen Klub AS Monaco locken. Demnach habe sich der Coach schon im Umfeld von Wolf informiert, ob sich der schnelle Außenspieler ein Engagement im Fürstentum vorstellen könne. Kovac hatte Wolf bei Eintracht Frankfurt einst zum Leistungsträger entwickelt, beide gewannen 2018 zusammen den DFB-Pokal .

Wolf war in der Vorsaison von Borussia Dortmund an die Berliner ausgeliehen und besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis 2023. Allerdings gilt er als Wechselkandidat und Hertha hat Interesse, Wolf fest zu verpflichten. Laut verschiedener Medienberichte ist dem Hauptstadtklub die Ablöse allerdings zu hoch, deswegen wurde die Kaufoption über 20 Millionen Euro nicht gezogen. Interesse an Wolf besteht aber weiterhin. Hertha soll jedoch nicht mehr als fünf Millionen Euro für die Dienste des Mittelfelderspielers ausgeben wollen.