Kein RTL-Job für Niko Kovac: Ex-Bayern-Trainer sagte wegen Monaco-Engagement kurzfristig ab

Niko Kovac wird entgegen ursprünglicher SPORTBUZZER-Informationen kein TV-Experte bei RTL. Der ehemalige Bayern-Trainer sollte beim Kölner Privatsender zwar tatsächlich die Nachfolge von Jürgen Klinsmann antreten - das Engagement kam aber wegen des Trainer-Jobs des 48-Jährigen bei der AS Monaco kurzfristig doch nicht zu Stande. So hatte RTL eigentlich mit Kovac für die Länderspiele in Spanien und Italien geplant. Eine Einigung bestand bereits. Allerdings fielen beide Partien dann der Corona-Pandemie zum Opfer.