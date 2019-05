Niko Kovac beim FC Bayern: Titel oder Abschied? Rummenigge: "Nicht zu beantworten"

Ein Pokalfinale als Ticket für eine ganze Saison? Auf dem Spiel gegen RB Leipzig am Samstag steht für Bayern-Trainer Niko Kovac ein (weiteres) Jahr auf der Trainerbank des FC Bayern. Das erste Spiel seiner ganz persönlichen Relegation hat er gewonnen. 5:1 gegen Eintracht Frankfurt. Dafür gab es die Meisterschale, zwei Bierduschen, eine Medaille, einen Wimpel. Dazu Sprechchöre der Fans, Anerkennung und Lob. Was fehlte: Lippenbekenntnisse seiner Bosse sowie herzliche Umarmungen seiner Spieler. Als Bayern-Trainer Jupp Heynckes Titel feierte, wurde er von den Spielern stets auf Händen getragen und in die Luft geschmissen. Gelebte Leichtigkeit im Konfettiregen.