Niko Kovac stänkert wegen Kritik an Perisic-Transfer zum FC Bayern: "Müssen uns alle mal hinterfragen"

Trainer Niko Kovac hat mit Verärgerung auf kritische Kommentare zu einer möglichen Verpflichtung des kroatischen Vize-Weltmeisters Ivan Perisic beim deutschen Fußball-Meister FC Bayern reagiert. „Man macht hier einen Spieler schlecht. Jeder Spieler hat den gleichen Respekt verdient. Man kann nicht über eine B-, C- oder D-Lösung sprechen. Da müssen wir uns alle mal hinterfragen“, sagte Kovac am Rande des DFB-Pokalspiels am Montag bei Energie Cottbus der ARD.