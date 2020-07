Weg für Niko Kovac frei: AS Monaco entlässt Trainer Robert Moreno

Der Weg für das Engagement von Niko Kovac bei der AS Monaco scheint endgültig frei. Wie der französische Erstligist am Sonntagnachmittag mitteilte, habe man das "Prozedere zur Trennung von Trainer Robert Moreno eingeleitet". Vize-Präsident Oleg Petrov erklärte in einem Statement: "Unsere Wege trennen sich früher als erwartet, aber ich möchte Robert Moreno dafür danken, dass er diese Herausforderung angenommen hat. Mit Enthusiasmus und Einsatz hat er das Möglichste getan, um das Team zu verbessern. Ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute." Moreno hatte den Trainerjob im Fürstentum erst Anfang des Jahres übernommen.