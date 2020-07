Bericht: Trainer Niko Kovac will Luka Jovic und Filip Kostic zur AS Monaco locken

Nach seiner Vertragsunterschrift werkelt Niko Kovac bereits am künftigen Kader der AS Monaco und will dabei offenbar auf ihm und aus der Bundesliga gut bekanntes Personal setzen. Wie die Sport Bild berichtet, möchte der Trainer seinen ehemaligen Schützling Luka Jovic und den Frankfurter Filip Kostic ins Fürstentum locken. In gemeinsamen Zeiten bei der Eintracht galt vor allem Jovic als einer der Lieblingsschüler von Kovac und war auf dem besten Wege, sich zu einem internationalen Top-Stürmer zu entwickeln. Nachdem man 2018 zusammen den DFB-Pokal gewonnen hatte, wechselte der Trainer zum FC Bayern - Jovic startete auch ohne ihn weiter durch und erzielte in der Folge-Saison stattliche 17 Bundesliga-Treffer für die SGE.