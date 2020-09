Monaco-Trainer Niko Kovac über Triple-Sieger FC Bayern, Nachfolger Flick und einen Transfer von Götze

Zwei Spiele, ein Sieg, ein Remis: Für Niko Kovac läuft es bei seinem neuen Arbeitgeber AS Monaco ganz ordentlich. Noch erfolgreicher performte zuletzt sein Ex-Klub FC Bayern München mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft, des DFB-Pokals und der Champions League. Und die Freude bei Kovac über den Triple-Gewinn war groß. Denn wie er in einem Interview mit der Sport Bild bestätigte, erhielt der 48-jährige Ex-Coach eine Champions-League-Prämie.

Kovac adelt Flick: "Der Hansi hat es toll gemacht"

Hansi Flick hatte den FC Bayern im November zunächst übergangsweise von Kovac übernommen und dann zum Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Triumph in der Champions League geführt. Der Kroate hatte den 55-Jährigen im Sommer 2019 als Co-Trainer nach München geholt. 16 Spiele lang arbeiteten beide zusammen beim deutschen Rekordmeister. "Ich bin nicht neidisch auf Hansi, im Gegenteil: Ich habe ihn mit ins Boot geholt, also konnte ich am Ende doch meinen Teil beitragen", schmunzelt Kovac.