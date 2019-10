Niko Kovac adelt Uli Hoeneß als "Ikone" des FC Bayern: "Klub ist durch seine Arbeit so groß geworden"

Niko Kovac: "Will Uli Hoeneß persönlich verabschieden"

Kovac will am 15. November persönlich der Jahreshauptversammlung beiwohnen, auf welcher der 67 Jahre alte Hoeneß nicht mehr zur Wiederwahl antreten wird. Der Bayern-Coach rechnet mit einem bewegenden Abend in der Münchner Olympiahalle. „Ich kann mir vorstellen, wie das in etwa ablaufen wird für ihn emotional. Man kann nicht immer so eine Größe verabschieden.“ Er wolle da dabei sein.