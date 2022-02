Ex-Bundesliga-Trainer Niko Kovac: "Werde bis zum Sommer nichts machen" 

Niko Kovac plant in dieser Saison keine Rückkehr auf die Trainer-Bank. Der Ex-Coach des französischen Top-Klubs AS Monaco peilt eine neue Aufgabe erst mit Blick auf die kommende Spielzeit an. "Ich werde bis zum Sommer nichts machen", sagte der 50-Jährige im Interview bei Bild live. Es sei wichtig, auch mal eine Pause einzulegen im Trainer-Geschäft. "Es ist wirklich sehr intensiv, gerade wenn man jeden dritten Tag spielt, sehr viel reist und sich auch andere Spiele anschauen muss. Da habe ich mir gesagt, dass ich ein bisschen Freizeit brauche. Ich möchte all das, das ich zuletzt nicht machen konnte, jetzt machen", sagte Kovac. Anzeige

Der kroatische Ex-Profi wurde nach seiner Entlassung in Monaco bereits mit einigen Klubs in Verbindung gebracht. Die Bundesliga-Vereine Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach wurden neben Premier-League-Klub FC Everton im Zusammenhang mit Kovac genannt. "Ich war sehr überrascht, dass mein Name überall gespielt wurde - keiner hat mit mir gesprochen. Ich möchte wieder ab Sommer etwas machen und nicht jemanden mittendrin ablösen", sagte Kovac. Die Toffees stellten mit Frank Lampard bereits einen neuen Trainer vor, Adi Hütter konnte am Samstag in Gladbach mit dem 3:2-Sieg gegen den FC Augsburg zumindest für etwas Ruhe sorgen. Bleibt der Hauptstadt-Klub. Die Vereinbarung mit Interimstrainer Tayfun Korkut läuft nur noch bis Saisonende - die Suche nach der langfristigen Lösung läuft noch. Der Name Kovac spielt dabei wohl eine Rolle.

"Ich glaube, ein Trainer muss sich damit identifizieren und überzeugt sein, in welche Richtung es geht. Dann ist man für alles offen. Der Schritt nach Frankreich hat mir als Mensch und Trainer sehr viel gebracht. Ich habe mal ein anderes Land, eine andere Kultur und andere Charaktereigenschaften kennengelernt. Das hat mich persönlich weitergebracht", sagte Kovac, den auch die englische und spanische Top-Liga "reizen" würde. Und die Bundesliga? "Deutschland hat für mich immer einen hohen Stellenwert", betont der 50-Jährige.