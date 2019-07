Nils Gugisch bleibt beim HC Elbflorenz

Dresden. Nach Kapitän Mario Huhnstock hat jetzt auch Nils Gugisch seinen Vertrag bei den Zweitliga-Handballern des HC Elbflorenz vorzeitig verlängert. Wie der Verein bekanntgab, trägt der 22-Jährige bis 2021 das Trikot der Dresdner. Der Rechtsaußen, der das Handball-ABC bei den Füchsen Berlin lernte, war 2017 vom VfL Potsdam an die Elbe gewechselt. Nachdem er sich im November des gleichen Jahres einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, fiel er länger aus, schaffte aber in der vergangenen Saison ein gutes Comeback.

Manager Karsten Wöhler sagt über den Linkshänder: „Nils ist ein wurfvariabler, konterstarker Außenspieler. Er ist mit seinen 22 Jahren noch mitten in der Entwicklung und ich freue mich auf zwei weitere Jahre mit ihm in Dresden.“ Auch Trainer Rico Göde betont: „Er ist mit seiner Schnelligkeit ein wichtiger Faktor für unser Tempospiel und von außen ein sicherer variantenreicher Spieler. Wir wollen gemeinsam seine Entwicklung in Abwehr und Angriff weiter vorantreiben. Gugisch selbst fühlt sich in Dresden und beim HC Elbflorenz wohl und sagt: „Rico Göde ist ein Trainer, der sehr gut mit seinen Spielern arbeitet, viel mit ihnen redet und gemeinsam wollen wir noch viel erreichen. Das Gesamtpaket passt einfach.“ An diesem Montag starten Gugisch und seine Kollegen in die Vorbereitung auf die neue Saison.