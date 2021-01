Nils Kretschmer muss nach der Saison beim HC Elbflorenz gehen

Dresden. Nach der vorfristigen Vertragsverlängerung mit Abwehrchef Philip Jungemann hat Handball-Zweitligist HC Elbflorenz jetzt eine weitere Personalentscheidung bekanntgegeben. So wird der im Juni auslaufende Kontrakt von Nils Holger Kretschmer nicht verlängert. Der 27-Jährige gehört zu den dienstältesten Akteuren bei den Dresdnern. Er wechselte 2015 vom TV Bittenfeld an die Elbe und schaffte mit dem Verein 2017 den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Zuvor hatte der Rückraumspieler unter anderen für die Rhein-Neckar Löwen und Schwartau gespielt.

In den letzten Jahren warfen den gebürtigen Lübecker immer wieder schwere Verletzungen zurück. So musste er sich 2019 einer Knie- und Schulter-OP unterziehen. Als er sich gerade wieder zurückgekämpft hatte, verletzte er sich 2020 in der Saison-Vorbereitung erneut am Knie und fiel längere Zeit aus. Zuletzt zeigte er sich in guter Verfassung, gehört vor allem in der Abwehr zu den Leistungsträgern und erzielte bislang 36/11 Tore. „Nils hat den Verein vorangebracht und natürlich auch den Aufstieg mit realisiert. Wir sind ihm sehr dankbar für seine jahrelangen Dienste, die er selbstverständlich auch in der verbleibenden Zeit mit vollem Einsatz leisten wird, da sind wir uns sicher“, erklärte Manager Karsten Wöhler.