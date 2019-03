Nils Petersen bis zum Karriereende in Freiburg? "Für mich gibt es keinen Markt"

Nils Petersen kann sich gut vorstellen, seine aktive Karriere beim SC Freiburg zu beenden und auch für die Zeit danach eine Funktion bei dem Bundesligisten im Breisgau auszuüben. „So ist der Plan“, antwortete der 30-Jährige in einem Kicker-Interview auf die Frage, ob er bis zum Ende seiner sportlichen Laufbahn beim SC bleiben wolle. „Ich habe zwar schon zu viel erlebt, als dass ich sagen könnte, das wird definitiv so passieren. Ich bin aber inzwischen hier so verwurzelt und kann mir nichts anderes mehr vorstellen“, sagte Petersen.