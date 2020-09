Freiburg-Profi Petersen huldigt vertragslosem Ex-BVB-Star Götze: "Ein Spieler für eine große Mannschaft"

Rückendeckung für den derzeit vertragslosen Mario Götze: Stürmer Nils Petersen vom SC Freiburg sieht den Weltmeister von 2014 offenbar nach wie vor bei einem Top-Klub. "Er ist ein Spieler für eine große Mannschaft. Er gehört in eine Mannschaft, die viel Ballbesitz hat und viele Aktionen in der gegnerischen Hälfte", sagte Petersen im Format "Split it!" von Sport1. Der Vertrag von Götze bei Borussia Dortmund war in diesem Sommer ausgelaufen. Beide Seiten hatten sich darauf verständigt, diesen nicht zu verlängern.