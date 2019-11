Nils Petersen schießt SC Freiburg zum 1:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt - und jagt Löw-Rekord

Nils Petersen hat den SC Freiburg zum Abschluss des 11. Bundesliga-Spieltags am Sonntagabend zum 1:0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt geschossen. Es war der insgesamt 50. Treffer des Torjägers für den Klub in der Bundesliga - damit ist er nur noch einen Treffer vom Rekordtorschützen und Bundestrainer Joachim Löw entfernt, der 51 Treffer für den Sportclub in der 1. Liga erzielte.