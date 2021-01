Die meisten Joker-Tore in Europas Top-Ligen: Freiburg-Stürmer Nils Petersen stellt Rekord auf

Äußerst sehenswert traf Nils Petersen am Mittwoch gegen die Eintracht aus Frankfurt . Zwar reichte das Tor für den SC Freiburg nicht zum Sieg (2:2) , einen Meilenstein hat der Stürmer mit seinem Joker-Tor aber dennoch erreicht. Denn sein satter Volleyschuss zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung war das 29. Joker-Tor von Petersen. Eine historische Bestmarke, mit der er sich an die Spitze von Europas Top-Ligen setzt.

Im Ranking der erfolgreichsten Joker in der Premier League, der La Liga, der Serie A, der Ligue 1 und der Bundesliga ist Petersen nun an Platz eins der meisten Treffer nach Einwechslung. Mit seinem insgesamt siebten Saisontor überholte er den Spanier Julio Salinas, der in der spanischen Primera Division unter anderem für den FC Barcelona und Atlético Madrid 28-mal nach seiner Einwechslung traf.