Rekordtorjäger des SC Freiburg: Nils Petersen zieht nach Treffer gegen Schalke mit Joachim Löw gleich

Dass sich Bundestrainer Joachim Löw gerne Spiele von seinem langjährigen Klub SC Freiburg im Stadion anguckt, ist hinlänglich bekannt. Der 59-Jährige ist im Breisgau wohnhaft, und es fühlt sich bestimmt auch nicht so schlecht an, immer noch Rekordtorschütze des Klubs zu sein. Diese Bestmarke muss sich der frühere Mittelstürmer nun jedoch teilen. Durch seinen Treffer zum 1:1 am Samstag gegen den FC Schalke 04 zog der "neue" Torjäger der Freiburger, Nils Petersen, nämlich mit Löw gleich. Beide stehen damit bei 83 Tore - mit der Tendenz, dass Petersen den Rekord demnächst komplett übernehmen wird.

Der gebürtige Schwarzwälder Löw erzielte alle Treffer, als die Südbadener noch in der 2. Bundesliga kickten. Petersen brauchte für seine wettbewerbsübergreifenden Treffer zudem deutlich weniger Spiele. Er würde lügen, wenn er behaupten würde, dass ihm dieser Rekord egal wäre, sagte Petersen bereits kürzlich auf der Internetseite des Sport-Clubs.