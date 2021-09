Stadionneubau des SC Freiburg: Darum hatte Nils Petersen zunächst gemischte Gefühle

Der ehemalige Nationalspieler Nils Petersen hat mit gemischten Gefühlen auf den Stadionneubau des SC Freiburg reagiert. „Man hat ja oft automatisch Angst vor Veränderung. Dementsprechend habe ich auch die Sorge gehabt, dass wir unsere Werte verlieren könnten - werden wir zu groß?“, erzählte der Angreifer in einem Interview der Sport Bild vor dem letzten Heimspiel im Dreisamstadion am Sonntag gegen den FC Augsburg.

Das erste Heimspiel im Neubau ist am 16. Oktober die Partie gegen RB Leipzig. In den bisherigen zwei Heimspielen im Dreisamstadion in dieser Saison waren die Breisgauer ungeschlagen geblieben. Am 2. Spieltag feierte die Mannschaft von Trainer Christian Streich einen 2:1-Sieg über Borussia Dortmund, am 4. Spieltag gegen den 1. FC Köln trennte man sich 1:1-unentschieden.