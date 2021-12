"Niveau wird sinken": Robert Lewandowski warnt vor neuem WM-Rhythmus

Der Fußball-Weltverband FIFA lässt nicht locker – hat die Rechnung aber wohl ohne die Topspieler gemacht. "Es ist machbar", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino erst in der vergangenen Woche über die Ausrichtung der Weltmeisterschaft in einem Zwei- statt dem bekannten Vierjahresrhythmus. "Es können alle davon profitieren." Doch was sagen die Spieler? Mit Robert Lewandowski hat sich nun der amtierende FIFA-Weltfußballer gegen die Pläne von Infantino und Co. positioniert: "Ich bin kein Fan", sagte der Stürmer-Star des FC Bayern München bei der Dubai International Sports Conference. Anzeige

Vor allem die Belastung für die Spieler durch ein solches Weltturnier alle zwei Jahre bereitet Lewandowski Sorgen: "Wir haben so viele Spiele, so viele harte Wochen", führte der amtierende Bundesliga-Torschützenkönig aus und warnte. "Wir müssen an die Zukunft denken, das Niveau wird sinken, weil die Spieler Ruhepausen benötigen." Lewandowskis Fazit: "Ich glaube nicht, dass es möglich ist, eine Weltmeisterschaft alle zwei Jahre zu spielen."

Die FIFA lockt die Verbände mit Geld: Kurz vor der Infantino-Rede war den über 200 FIFA-Mitgliedsverbänden beim "Weltgipfel zur Zukunft des Fußballs" eine Studie vorgestellt worden, laut der über die ersten vier Jahre höhere Einnahmen in Höhe von 4,4 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 3,9 Milliarden Euro) winken. Die riesige Summe würde, teilte die FIFA mit, zu großen Teilen an die Verbände weitergereicht werden. Die Zahlungen im ersten Vierjahreszyklus könnten pro Land auf 25 Millionen US-Dollar (22 Millionen Euro) anwachsen – in der FIFA-Welt waren die Überweisungen aus Zürich immer schon ein Hauptgrund, für oder gegen etwas (oder jemanden) zu stimmen.

Mbappé stimmt Lewandowski zu: "Müssen Gesundheit der Spieler respektieren"

Die Änderung des WM-Rhythmus ist seit Monaten das große Streitthema im Weltfußball – die Europäische Fußball-Union und die südamerikanische Konföderation CONMEBOL sind dagegen. Auch die Verantwortlichen des DFB hatten sich sehr kritisch geäußert. "Wir können nicht zum Rest der Welt sagen, Fußball ist toll, gebt uns das Geld und schaut Fernsehen", sagte Infantino. Etliche Nationen hätten eine höhere Chance, sich für eine Endrunde zu qualifizieren. Ein Grund, warum die UEFA dagegen sei, könne sein, "dass sie die neusten Studien nicht kennt", äußerte Infantino.