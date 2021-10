"So ist es nix mit Super-Bayern": Thomas Müller zieht Frust-Fazit nach Pleite gegen Frankfurt

25.000 Zuschauer in der Allianz Arena, eine Serie von fünf Bundesliga-Siegen in Folge - dazu mit Eintracht Frankfurt ein Gegner, der in dieser Saison noch kein Spiel gewann. Alles schien am Sonntagabend für eine nächste Tor-Party des FC Bayern München vorbereitet zu sein - doch am Ende einer spektakulären Partie stand unter dem Strich die erste Pflichtspielniederlage des FCB (1:2) unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann. "Wir sind natürlich enttäuscht. Sauer, verärgert. Ich weiß nicht, was man am besten verwenden kann. Es ist ein Spiel, was wir natürlich auf keinen Fall verlieren müssen", zeigte sich Thomas Müller nach Abpfiff am DAZN-Mikrofon verärgert und zog ein Frust-Fazit: "Es hat an der Effektivität gemangelt." Anzeige

In München konnte nur Leon Goretzka (29. Minute) den herausragenden Gäste-Keeper Kevin Trapp überwinden. Martin Hinteregger (32.) traf für die Frankfurter wenig später zum Ausgleich. Filip Kostic sorgte in der 83. Minute für den ersten Saisonsieg der Hessen in der Liga. Frankfurt hatte letztmals vor 21 Jahren in München gewonnen. Aus Bayern-Sicht eine unnötige Niederlage, schließlich hatte das Nagelsmann-Team ein dickes Chancenplus und dominierte die SGE quasi nach Belieben. "Wenn wir das 2:1 machen, entweder vor der Halbzeit oder nach der Halbzeit mit zwei drei Aktionen dann kann es auch 3:1 ausgehen und vielleicht 4:1", trauerte Müller den vergebenen Chancen nach. "Dann stehen wir hier und singen Super-Bayern. Und so ist es nix mit Super-Bayern. Jetzt haben wir auch noch zu Hause verloren. Das ist eine ungewohnte Situation, ein ungewohntes Gefühl.'"

Nagelsmann kritisiert: "Pennen im Anschlussverhalten"

Müller kündigte wie Trainer Nagelsmann eine Analyse der Situation an. "Niederlagen schmerzen immer", sagte der Coach zu seiner ersten Pflichtspiel-Pleite als Bayern-Chef und sprach offen taktische Missgeschicke seiner Spieler an. "Man sieht, dass wir pennen im Anschlussverhalten", klagte der für 25 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtete Coach. Auch habe ihn die Chancenverwertung seiner Elf gestört. "Am Ende haben wir jetzt immer viel getroffen, heute nicht - und deswegen haben wir auch verloren", kritisierte Nagelsmann.