Nach Krawallen: Nächstes Spiel von Nizza vor leeren Rängen – Verband bestraft Marseille-Star Payet nicht

Nach dem abgebrochenen Mittelmeer-Derby zwischen OGC Nizza und Olympique Marseille findet das nächste Duell des französischen Erstligisten Nizza gegen Girondins Bordeaux unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das teilte der französische Ligaverband LFP am späten Mittwochabend mit. Das Spiel wird am Samstag (17 Uhr) angepfiffen, die Entscheidung des Fanausschlusses sei eine Vorsichtsmaßnahme. Zudem wurde vorerst Marseilles Fitnesstrainer Pablo Fernandez gesperrt. Die Untersuchung der Vorfälle in Nizza am vergangenen Sonntag soll bis zum 8. September abgeschlossen sein, erklärte der Ligaverband weiter. Bis dahin wird die Partie nicht für das Tableau der französischen Eliteklasse gezählt.

