Kuriose Panne bei Ligue-1-Spiel: Ratten zerstören Torlinientechnik in Nizza

Die breit mit Talenten besetzte französische Mannschaft gehört bei der WM in Russland zu den absoluten Top-Favoriten. Doch die "Equipe Tricolore" blickt auch auf eine ruhmreiche Vergangenheit zurück. Wir haben 15 der größten Frankreich-Stars unter die Lupe genommen und uns gefragt: Was machen sie eigentlich heute? Das Ergebnis findet ihr in der Galerie - klickt euch durch! ©

Nizza, Ex-Klub von Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre, gewann das Spiel gegen den südfranzösischen Konkurrenten mit 3:0 und geht damit als Tabellenzehnter in die kurze Winterpause, die in Frankreich schon rund eine Woche früher endet als in der Bundesliga. Während der Ball in Deutschland erst ab dem 17. Januar wieder rollt, steigt in Frankreich der 20. Spieltag der Ligue 1 bereits ab dem 11. Januar.