Nkunku entscheidet umkämpfte Partie - RB Leipzig gewinnt in Bochum

Rein ins mit 10000 Fans (150 aus Leipzig ) gefüllte Vonovia-Ruhrstadion. Die erste Chance des unvergnüglichen Abnutzungskampfes ist erst nach 22 Minuten zu sehen. RB-Konter über Forsberg und Angeliño , dessen Flanke Zentimeter an hereinfliegenden Szoboszlai vorbeirauscht. Die Bochumer keine einzige Möglichkeit, RB kommt auf zweieinhalb. Zwei Minuten vor der Halbzeit wird Angeliño kurz vor knapp am Abschluss gehindert. Pause. Kein schönes Spiel. Stattdessen: Stückwerk, Ungenauigkeiten, Zweikämpfe, Fouls, Unterbrechungen. RB kommt nicht zurecht mit der Bochumer Galligkeit und Kompromisslosigkeit. Positiv aus Leipziger Sicht: Die Bayern lagen hier unlängst nach 45 Minuten 1:4 hinten.

Dann köpfelt Anthony Losilla an die Oberkante der Leipziger Latte. Bochum schwingt sich mit viel Energie auf Augenhöhe, RB bekommt die wehrhaften und zunehmend angriffslüsternen Männer von Thomas Reis nicht gebändigt. Dann m u s s es fallen, das 1:0 für den VfL. Christopher Antwi-Adjjei köpfelt an den Pfosten, danach verhindert Orban gegen Elvis Rexhbecaj den Einschlag. RB macht auch wieder mit - und wie. Der eingewechselte Benny Henrichs schickt Nkunku steil, Flachschuss - 1:0 für Leipzig (82.). Der glückliche Sieg hievt RB zurück auf Platz vier.

Am Mittwoch, 18.30 Uhr, geht es in Hannover um den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals. Frage an 96-Profi und RB-Legende Dominik Kaiser: Baut ihr Kartoffeln oder Zuckerrüben an? Das Geläuf der 96er ist schrecklich.