Nmecha verschießt Elfmeter: U21 zittert sich gegen Rumänien ins EM-Viertelfinale

Zitterpartie zum Gruppen-Finale, aber mit glücklichem Ausgang für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Dank eines umkämpften torlosen Remis gegen Rumänien hat sich die Mannschaft von Nationaltrainer Stefan Kuntz das Ticket für die Ende Mai beginnende K.o.-Phase gesichert. Da die Niederlande im Parallelspiel gegen Ungarn deutlich mit 6:1 gewann, erreicht Deutschland wegen der schlechteren Tordifferenz hinter der punktgleichen Jong Oranje als Gruppenzweiter das Viertelfinale. Das ebenfalls punktgleiche Rumänien (alle fünf Zähler nach drei Vorrunden-Spielen) ist wegen zwei weniger erzielten Toren als Dritter ausgeschieden. Deutschland musste um den Viertelfinal-Einzug nicht zuletzt wegen eines von Lukas Nmecha verschossenen Elfmeters zittern.

In seiner Aufstellung setzte Kuntz auf einen Startelf-Debütanten: Der 20 Jahre alte Mateo Klimowicz vom VfB Stuttgart stand in Budapest erstmals in der Anfangsformation. Die zuletzt angeschlagenen Niklas Dorsch und Kapitän Arne Maier konnten von Beginn an spielen, der unter Adduktorenproblemen leidende Jonathan Burkardt von Mainz 05 saß dagegen erneut zu Beginn auf der Bank und wurde erst in der 63. Minute für Klimowicz eingewechselt.

Die Partie begann rasant - und mit einer Großchance für Rumänien: Der völlig freie Alexandru Matan setzte einen aus gut zehn Metern einen Schuss an den Pfosten (5.) - Glück für Deutschland und Keeper Finn Dahmen, der wegen seines Fehlers nach dem 1:1 gegen die Niederlande am Samstag in der Kritik stand. Die junge DFB-Elf kam erst später besser ins Spiel. Ein Kopfball von Nico Schlotterbeck nach Ecke von David Raum segelte rechts am Tor vorbei (20.). Es sollte der Auftakt einer deutschen Druckphase sein. Mit einer Großchance von Klimowicz, der Torwart Andrei Daniel Vlad per Lupfer schon überwunden hatte - doch Verteidiger Alexandru Pascanu rettete auf der Linie (24.). Auch vor der Pause hätte die Kuntz-Elf, die zumeist mit viel Tempo über die linke Seite kam, schon in Führung gehen können. Ein Pass von Ridle Baku fand im Zentrum Mergim Berisha, dessen Schuss wurde jedoch in letzter Sekunde abgeblockt (42.).