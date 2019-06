Ab nach Augsburg: Noah Sarenren Bazee verlässt Hannover 96

"Ich habe Hannover 96 viel zu verdanken. Hier habe ich meine ersten Schritte als Profi gemacht und sehr schöne Momente erlebt", sagt Sarenren Bazee. "Ich glaube, es ist richtig für mich, das nächste Kapitel in meiner Laufbahn aufzuschlagen."

Sarenren Bazee war ein Versprechen an die Zukunft, einer mit viel Talent - doch die Gesundheit bremste ihn immer wieder aus. Jetzt versucht der 22-Jährige Neuanfang! Der schnelle Rechtsaußen wechselt zum FC Augsburg, unterschreibt für fünf Jahre. 96 kassiert im Gegenzug knapp 2 Millionen Euro.

Sarenren Bazee bleibt nun anders als 96 in der 1. Liga. Augsburg schaffte als Tabellen-15. den direkten Klassenerhalt.

Stendel machte ihn zum Profi

Unter Daniel Stendel hatte der flinke Offensivspieler Sarenren Bazee im April 2016 in der Profimannschaft debütierte, spielte sich auf der Bundesliga-Abschiedstour in den Fokus. Es ging vom 96-Nachwuchs in die Bundesliga. Doch die Gesundheit machte dem 22-Jährigen aus Stadthagen immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Sarenren Bazee hatte das Talent zum Stammspieler, doch schwere Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück.

In dieser Saison bremsten ihn eine Schienbeinverletzung und zuletzt ein Syndesmosebandriss aus. Sarenren Bazee spielte gerade einmal 158 Minute in der Liga. Jetzt der Neuanfang.