Noch 100 Tage bis Olympia-Start in Peking: Verschlossene Winterspiele drohen

Am Mittwoch gaben die Pekinger Organisatoren einen ersten Vorgeschmack auf die kommenden Winterspiele, doch dieser ließ die anwesenden Journalisten vor allem sprachlos zurück: Gegen Ende der Pressekonferenz beim chinesischen Staatsrat nahmen die Experten schließlich keine einzige Frage der ausländischen Presse an. Stattdessen lasen sie die bereits vorgefertigten Antworten für die heimischen Staatsmedien vor. Die Reaktionen im Raum reichten von "Farce" bis hin zu "Trauerspiel".

Anstatt sich allerdings inhaltlich mit den Anschuldigungen – Internierungslager in Xinjiang, Unterdrückung der Zivilgesellschaft in Hongkong – auseinanderzusetzen, blockt die Volksrepublik ab. Diese Woche zeigte sich dies geradezu beispielhaft, als der staatenlose NBA-Basketballer Enes Kanter auf seinem Twitter-Account Chinas Regierung für seine Unterdrückung in Tibet und Xinjiang kritisierte. Er wurde daraufhin innerhalb einer Stunde vollständig aus der Öffentlichkeit ausradiert: Sein Name lässt sich auf chinesischen Onlineplattformen nicht einmal mehr suchen.