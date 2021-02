Noch ein Jahr erstklassig: Ex-Großenheidorner Hermann bleibt in Göppingen

Der frühere Großenheidorner Flügelflitzer Till Hermann, der im Sommer 2019 zum Bundesligisten Frisch Auf Göppingen gewechselt war, ist am Donnerstagabend bester Laune gewesen. Und das nicht nur, weil der 24-Jährige zwei Treffer zum 27:17-Sieg im Derby gegen den TVB Stuttgart beisteuerte. Göppingen verlängerte den Vertrag mit seinem Linksaußen um ein Jahr bis zum 30. Juni 2022.

"Saisonabbruch war natürlich blöd"

„Ich freue mich. Das passt“, sagte Hermann, der sich in den nächsten Monaten mehr Spielanteile erkämpfen will. In seinem ersten Bundesliga-Jahr hatte er bis zum ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr eine gute Entwicklung genommen. „Der Saisonabbruch war dann natürlich blöd für mich“, sagt der ehemalige MTV-Akteur. Er nutzte die unfreiwillig verlängerte Pause, um intensiv an seiner Fitness zu arbeiten. Kraft- und Laufwerte waren beim Restart deutlich verbessert. „Das habe ich zu Beginn der Vorbereitung gemerkt. Vor allem in der Abwehr habe ich mich viel sicherer gefühlt“, erzählt er.