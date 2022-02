Nur bis Anfang 2023! Schmadtke bleibt noch ein Jahr VfL-Manager

Jörg Schmadtke hatte in den vergangenen Wochen und Monaten stets betont, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim VfL verlängern möchte - jetzt meldet der Wolfsburger Fußball-Bundesligist Vollzug: Der 57-Jährige verlängert - wie erwartet - seinen Vertrag bis 2023, jedoch nicht bis zum Sommer, sondern "nur" bis zum 31. Januar. Das ist neu und heißt: Schmadtke macht nach der nächsten Winter-Transfer-Periode Schluss. Anzeige „Wir sind in den Gesprächen übereingekommen, dass ich dem Verein auf Wunsch des Aufsichtsrats noch bis zum Ende der übernächsten Transferperiode zur Verfügung stehe. Wir haben beim VfL gerade in der jüngeren Vergangenheit an einigen Stellschrauben gedreht und darüber hinaus auch das eine oder andere Projekt in Angriff genommen", so Schmadtke in der Pressemitteilung des Klubs. "Diese Entwicklung werde ich nun noch ein Stück weit begleiten und auch die Planungen im sportlichen Bereich gemeinsam mit Marcel Schäfer und unserer Scoutingabteilung weiter vorantreiben.“

Der Aufsichtsratsvorsitzende Frank Witter betont: „Ich freue mich sehr, dass Jörg Schmadtke seine persönliche Lebensplanung hintenanstellt und wir den eingeschlagenen Weg noch ein gutes Stück weit gemeinsam bestreiten werden. Nun gilt es, in diesem Zeitraum die Strukturen zu festigen und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des VfL Wolfsburg zu stellen.“



Schmadtke und Schäfer hatten den VfL 2018 übernommen, senkten die Gehaltsausgaben und stellten einen Kader zusammen, mit dem die Wolfsburger auf den Bundesliga-Plätzen sechs, sieben und vier landeten. In dieser Saison allerdings folgte der sportliche Absturz. Die Verpflichtung von Trainer Mark van Bommel erwies sich als Fehlgriff, auch Nachfolger Florian Kohfeldt konnte die Talfahrt lange nicht bremsen, zuletzt jedoch gab es zwei Siege in Folge. Sowohl gegen Fürth (4:1) als auch in Frankfurt (2:0) wurde gewonnen. Dieser Aufwärtstrend dürfte bei der Entscheidung des VfL-Aufsichtsrats um den Vorsitzenden Witter, Schmadtkes Vertrag zu verlängern, eine große Rolle gespielt haben, denn es ist noch nicht lange her, als es aus diesem Gremium auch erste Zweifel an Schmadtkes Arbeit gab.