Noch einmal bereit machen: So geht Lupo in diesen seltsamen Oberliga-Spieltag

Das Team noch mal zu motivieren, sei kein Problem, betont Giampiero Buonocore, Coach des Fußball-Oberligisten Lupo/Martini Wolfsburg vor dem Spiel gegen Eintracht Northeim (Sonntag, 14 Uhr). Dennoch ist es eine seltsame Situation, die Lupo und seinen Liga-Konkurrenten am Wochenende bevorsteht: Ein großer Teil (in den heimischen Kreisen bis auf Profi-Fußball sogar alles) des Amateur-Fußball um sie herum ist abgesagt, doch die Oberligisten spielen noch ein letztes Mal vor der nächsten Corona-Pause, die ab Montag, 2. November, gilt. Für die Wolfsburger ist es sogar schon die dritte Corona-bedingte Unterbrechung, nachdem es in der vergangenen Spielzeit erst den Abbruch und zu Beginn der neuen Saison Corona-Fälle im Team gab und ein Großteil der Mannschaft in Quarantäne musste.

"Es ist eine Reise ins Ungewisse. Man weiß nicht, wie es danach weitergeht", sagt Buonocore. "Ich hoffe, dass es diesmal einen klaren Plan gibt, denn die Situation wirkt sich auch auf die Laune aus." Was Lupos Trainer damit meint, ist beispielsweise die Fortführung der Saison, hinter der noch Fragezeichen stehen. "Gibt es eine Rückrunde? Wird dann nur die Hinrunde gewertet?" Alles offene Fragen. "Wir spielen aus Leidenschaft, die Stunden auf dem Platz tun uns vom Kopf her gut. Das fehlt schon." Denn jetzt muss sich vielleicht wieder der Kopf über Alternativ-Szenarien zerbrochen werden. Und das will keiner.

Hinzu kommt die erneute Unterbrechung, Buonocore spricht von "Wettbewerbsverzerrung. Es ist wie ein Pit Stop im Rennsport. Man stoppt, fährt dann weiter, muss vielleicht etwas nachholen, andere sind eventuell weiter. Das ist mental nicht einfach zu verarbeiten." Doch so lange noch gespielt werden kann, will Buonocore auch auf den Platz. "Es ist schön, wenn wir einfach Fußball spielen können - und dann am Sonntag sogar noch mal zu Hause. Das ist noch schöner. Gerade, weil man weiß, was ab dem 2. November ist."

Deshalb fordert Buonocore von seinem Team gegen Northeim vor allem eines: "Am letzten Tag noch mal Spaß haben, 100 Prozent geben!" Denn auch wenn Lupo seinem Gegner auf dem Papier vielleicht qualitativ überlegen sei, "kann in der Oberliga jeder jeden schlagen". Und eine weitere Niederlage (am vergangenen Sonntag beim MTV Gifhorn) nach den vier Liga-Siegen in Serie muss vor der nächsten Zwangspause wirklich nicht sein. Buonocore bliebe so wenigstens ein Trost in der Zwangspause: "Dann können wir glücklich auf die Tabelle schauen."