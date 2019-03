Noch einmal Fliegen: Altenbacher Martin Hamann sammelt alle Kräfte für das Weltcup-Finale

Wurzen/Altenbach. Nach seinem 224-Meter-Flug machte er im Auslauf den King Kong, trommelte mit Fäusten auf die Hühnerbrust und strahlte mit dem Flutlicht um die Wette. So ausgelassen jubelnd hatten die Skisprung-Fans den sonst eher ausgeglichenen Martin Hamann noch nicht erlebt. Selbst beim anschließenden Live-Interview in der ARD mit Matthias Opdenhövel und Dieter Thoma bekam er sich vor Freude gar nicht mehr ein.

Schwärmen wie ein Raumfahrer

Fürs Weltcup-Saisonfinale am Wochenende auf der Flugschanze von Planica motiviert sich der 21-jährige Sachse immer wieder mit diesen noch frischen Erinnerungen ans turbulente Weltcup-Fliegen Anfang Februar in Oberstdorf: Die zwischenzeitliche Bestweite des Talents hatte die Jury auf den Plan gerufen, die den Anlauf um zwei Luken verkürzte. Bei wechselnden Winden und starkem Schneefall landete der Newcomer am Ende auf Platz 29 und sicherte sich zwei Weltcup-Punkte.

Die Flugschanze in Planica ist legendär. © Getty Images

Anzeige

Schon am ersten Flug-Tag auf der imposanten Schanze in Bayern hatte Martin vor 17. 000 frenetisch anfeuernden Fans als 30. den ersten Weltcup-Punkt seiner Karriere erkämpft. Wie ein Raumfahrer schwärmt er von seinen ersten knapp acht Sekunden währenden Flügen ins All(gäu): „Das fühlt sich an, als schwebst du schwerelos und wie an einer Schnur gezogen ins Tal.“ Dabei stand der Flug unter keinem guten Stern: Kurz vor ihm wurde der Wettkampf wegen widriger Bedingungen unterbrochen.

Training zu Hause? Unmöglich!

Hamann ist so etwas wie ein Schwimmstar in der Wüste. Der Skispringer aus dem Flachland stammt aus Altenbach. Die größten Erhebungen sind die nahen Türme der Wurzener Keksfabrik und die Hügel der Hohburger Schweiz. Tatsächlich gab es dort mal eine Schanze. Zur Einweihung 1953 strömten 5000 Zuschauer. Viele kamen mit dem Zug aus Leipzig. In Kleinzschepa stiegen sie aus und liefen durch die Wälder bis zur Schanze – die reinste Völkerwanderung.

Davon weiß Martin nur vom Hörensagen. Der baufällige Hohburger Bakken wurde 1975 gesperrt und wenig später von der Feuerwehr abgerissen. Die erste Schanze, die der Junge aus dem Muldental sah, war die in Garmisch-Partenkirchen. Im Winterurlaub beobachtete der Dreikäsehoch die jungen Hüpfer. „Das schaffe ich auch“, beschloss Martin. Und hielt Wort, wie seine Eltern Kathleen und Steffen betonen. Sie chauffierten ihn drei Monate später zur Eilenburger Schanze.

Nach seinen ersten erfolgreichen Sätzen fiel der Satz: „Ich will zur Vierschanzentournee!“ Kaum zu glauben, aber wahr: Aus dem siebenjährigen Spatz ist ein Adler der Nationalmannschaft geworden. 2014 feierte er seine Premiere, scheiterte jedoch in der Qualifikation. Und das denkbar knapp. Ein Zehntelpunkt fehlte. Bei der Tournee 2017/18 klappte es – mit 108 Metern sicherte sich der Vize-Junioren-Weltmeister in Oberstdorf einen Platz im Hauptfeld der Top 50.

Martin Hamann aufgeregt (m.) im ARD-Interview mit Matthias Opdenhövel (l.) und Dieter Thoma (r.). © Screenshot

Angehender Polizeivollzugsbeamter

Was für eine Leistung! Um so entsetzter waren Familie, Freunde und Fans, als Martin nur Sekunden vor seinem Sprung zurückgepfiffen wurde: Disqualifiziert trotz Qualifikation! Sein Anzug war im Schritt sechs Millimeter zu lang. Bei seiner dritten Tournee 2016 bewies er mit Dreitagebart gewachsene Reife. Sowohl in Oberstdorf als auch in Garmisch schaffte er mit 128,5 sowie 126,5 Metern die Quali als 34. beziehungsweise 28., ließ dabei sogar etliche Arrivierte hinter sich.

Seit dem Abitur pendelt der für Nickelhütte Aue startende Hamann zwischen seinem Wohnort Oberwiesenthal und Bad Endorf bei Rosenheim. An der dortigen Bundespolizei-Sportschule wird er zum Polizeivollzugsbeamten ausgebildet. Die meiste Zeit lebt er aus dem Koffer. Mit Top-Leistungen im Continentalcup (Podestplätze im finnischen Kuusamo und im japanischen Sapporo sowie Rang eins in Planica) empfahl er sich nachdrücklich für den Weltcup.

Noch einmal alle Kräfte mobilisieren

Der Triumph von Planica sollte ihm Flügel verleihen – dies prophezeien die Eltern des Jungspunds, die dabei auf die Liebe ihres Sohnes zu RB Leipzig anspielen. Martin verpasst kein Bullenspiel, ist sogar Mitglied im Fanclub „RB-Freunde Bennewitz“.

Er muss sich immer noch die Augen reiben, wie er als Kind vor dem Fernseher saß und seine Vorbilder anhimmelte. Schwester Julia berichtet, dass Martin sogar einen Ring am Daumen trug, bloß weil es Thomas Morgenstern und Gregor Schlierenzauer so handhabten.

Inzwischen lässt er den „Schlieri“ immer öfter hinter sich. Womöglich gelingt ihm das auch zum Saisonabschluss. Für das Fliegen in Slowenien muss Martin noch einmal alle Kräfte mobilisieren. Seine mit Abstand beste Saison hat ziemlich geschlaucht. Zuletzt düste er sogar mehrfach wöchentlich zwischen Oslo und München hin und her. Und so muss der Vielflieger am Wochenende auf der Flugschanze von Planica aufpassen, dass er bei der Materialkontrolle auf dem Sprungturm nicht aus Versehen sein Flugticket vorzeigt.

ANZEIGE: #GABFAF-Hoodie für 20 Euro! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.