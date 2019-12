"Noch haben wir genug Körner": Recken reisen mit breiter Brust nach Balingen-Weilstetten

Sven-Sören Christophersen gab nach der Nervenschlacht der Handball-Recken am Donnerstag eine erstaunliche Erkenntnis preis. „Ich weiß selbst nicht, was ich zu der Mannschaft sagen soll angesichts dieser Achterbahnfahrt“, sagte der Sportliche Leiter. Mit 29:25 (11:16) hatte die TSV Hannover-Burgdorf zwei weitere Bundesliga-Punkte verbucht, die hart erkämpft waren. „Es gab zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten“, sagten die Trainer Carlos Ortega (Hannover) und Adalsteinn Eyjolfsson (Erlangen). Einen deutlichen Rückstand hatten sich die Hannoveraner auch in den Duellen mit Mannheim, Ludwigshafen und Berlin eingefangen, aber jedes Mal gab es, wie im silvesterlichen „Dinner for One“, dieselbe Prozedur – eine spektakuläre Recken-Aufholjagd mit Happy End.

Ebner überragrt in Halbzeit zwei Held des Spiels auf dem Parkett war Domenico Ebner, der in der zweiten Halbzeit neun von 18 Würfen auf sein Tor spektakulär abwehrte. „Er hat uns in der zweiten Halbzeit den Arsch gerettet“, gab Kapitän Fabian Böhm in rustikaler Sprache zu. Ebner selbst erwähnte den Siegesgaranten außerhalb des Parketts – die höllisch lauten Recken-Fans. „Wenn wir über 8000 Zuschauer in dieser Halle haben, dann müssen wir diese Zuschauer auch mitnehmen. Das setzt einfach Kräfte frei; und das wollte ich einfach machen, indem ich jeden gehaltenen Ball feiere. Das kann so viel Kraft freisetzen“, sagte er.

"Die Zuschauer tragen uns zum Sieg" Christophersen ergänzte: „Wir sind in der Situation, in der wir hier sogar an einem Donnerstagabend ein Tollhaus schaffen. Die Zuschauer tragen uns zum Sieg.“ Die Recken treten mit breiter Brust die Reise zum Auswärtsspiel bei HBW Balingen-Weilstetten (16 Uhr) an. „Die letzten drei Spiele 2019 werden der Mannschaft noch einmal alles abverlangen“, sagte Christophersen auch mit Blick auf die Partien gegen Stuttgart (26. Dezember) und in Minden am 29. Dezember. „Aber noch haben wir genug Körner.“ HBW-Regisseur Strobel kommt immer besser in Form Der Wiederaufsteiger aus Württemberg spielt bisher allerdings eine respektable Saison fern der Abstiegsränge, zudem kommt HBW-Regisseur Martin Strobel nach langer Verletzungspause immer besser in Form. Und auf der Balinger Bank sitzt Jens Bürkle, der die Recken bestens kennt. „In Balingen müssen wir hundertprozentig da sein. Nur eine gute Halbzeit ist da nicht akzeptabel“, sagte Rückraumspieler Mait Patrail. Er gibt zudem die Marschrichtung bis zum Jahresende vor. „Ich möchte immer gewinnen und mit meinen Mannschaften mindestens unter den Top 6 stehen.“

"Sind sehr zufrieden mit der aktuellen Platzierung" Auf die Schwäbische Alb reisen die Hannoveraner als Tabellenzweiter, auch weil sie sich gegen Gegner aus der zweiten Ligahälfte keinen Ausrutscher leisteten. „Wir sind sehr zufrieden mit der aktuellen Platzierung“, sagte Morten Olsen, der nur eine Woche nach seiner Fingerverletzung wieder am Ball war und fünf Tore warf. Und der Däne antwortete mit einem Lachen und augenzwinkernd auf die Frage, was passieren müsse, damit er im Sommer nicht nach Dänemark zurückkehrt, sondern in Hannover bleibt: „Da müssten wir Meister werden. Mit Champions League kann man den Verein schwer verlassen.“ Von Carsten Bergmann, Carsten Schmidt und Jens Strube