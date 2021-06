Noch keine Entscheidung bei Arjen Robben: Ex-Bayern-Star lässt Zukunft offen

Der frühere Bayern-Star Arjen Robben hat noch keine Entscheidung getroffen, ob er seine Karriere beendet oder doch noch ein Jahr für den FC Groningen in der niederländischen Ehrendivision spielt. Der Niederländer lässt den Trainingsauftakt der Grün-Weißen am Samstag zunächst aus, weil er sich noch nicht im Klaren über seine Zukunft ist. Eine Tendenz sei daraus aber nicht abzuleiten, teilte der Club am Samstag mit.

