"Noch nicht am Limit": TSV Hagenburg verstärkt sich mit sechs Topneuzugängen

Ein Aufstieg ist immer eine schöne Sache. Wenn man aber zuvor in zwei Anläufen denkbar knapp am Sprung nach oben gescheitert ist und beim dritten Versuch endlich die Meisterschaft und damit die ersehnte Rückkehr in den Bezirk perfekt machen konnte, ist die Freude umso größer. Der TSV Hagenburg möchte an den großen Erfolg anknüpfen.