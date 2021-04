NOFV bestätigt Abbruch: Saison der Regionalliga Nordost und der Oberligen beendet

Leipzig. Alle Zeichen deuteten seit Tagen und Wochen schon darauf hin. Nun ist es offiziell beschlossen: Der Spielbetrieb in der Regionalliga Nordost und in den beiden Oberligen wird mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Das entschied der Nordostdeutsche Fußball-Verband am Freitagabend auf seiner Präsidiumssitzung. Als Abschlussranking gilt die Tabelle vom 1. November 2020.

