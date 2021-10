NOFV bestraft BFC, aber was kommt noch für Chemie Leipzig?

Leipzig. Es schlug bundesweit hohe Wellen, was sich am 12. September im Sportforum Berlin abspielte : Affenlaute seitens Berliner Zuschauer gegen einen Chemie -Spieler und verbale Entgleisungen gegen den Chemie-Trainer, die fassungslos machten. Nun hat der Nordostdeutsche Fußballverband reagiert und den BFC Dynamo verurteilt:

„Wegen eines fortgesetzten unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger in Tateinheit mit einem nicht ausreichenden Ordnungsdienst und wegen eines diskriminierenden Verhaltens seiner Anhänger wurde der BFC Dynamo zu einer Geldstrafe in Höhe von 10.000,00 EUR verurteilt . … Darüber hinaus muss der Klub ein Meisterschafts-Heimspiel unter vollständigem Ausschluss der Öffentlichkeit austragen. Die Vollstreckung dieser Maßnahme wurde zur Bewährung ausgesetzt und erfolgt nur dann, wenn es innerhalb der Bewährungszeit zu einem schwerwiegenden Wiederholungsfall kommt. Die Bewährungszeit läuft bis zum 30.06.2022. Zudem wurden Sicherheitsauflagen verhängt.“

In einem spannenden Spiel unterlag Chemie Leipzig dem BFC Dynamo mit 0:2. Den Grün-Weißen fehlte am Sonntag etwas die spielerische Note. ©

Der Verein hat die Möglichkeit, einen Betrag in Höhe von bis zu 4.000 Euro für Maßnahmen gegen Rassismus, Rechtsextremismus oder Antisemitismus zu verwenden, was dem NOFV bis zum 30. März 2022 nachzuweisen wäre. Weiter heißt es in dem Urteil: „Beim Spiel gegen die BSG Chemie Leipzig hatten Anhänger des BFC Dynamo u.a. mehrfach ungehindert gefährliche Gegenstände in Richtung der Leipziger Spieler und Betreuer geworfen, Leipziger Spieler rassistisch beleidigt und antisemitische Parolen skandiert.“