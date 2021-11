Corona-Fälle beim SV Babelsberg 03: Spiel gegen FC Eilenburg abgesagt

Beim Fußball-Regionalligisten SV Babelsberg 03 grassiert das Coronavirus. Nachdem im Team mehrere Infektionen bei Spielern nachgewiesen worden sind, wurde das für Freitag angesetzte Heimspiel gegen den FC Eilenburg einvernehmlich abgesagt. Das gab der Verein am späten Mittwochnachmittag bekannt. "Wir wünschen unseren Akteuren eine schnelle Genesung", hieß es in der Mitteilung. Ein Nachholtermin für die Partie steht bislang noch nicht fest.

In Bildern: Energie Cottbus besiegt den SV Babelsberg 03 mit 2:0.

Am vergangenen Sonntag hatte der SV Babelsberg 03 beim FC Energie Cottbus gespielt und 0:2 verloren. Ob die Kiezkicker nach der Absage der Eilenburg-Partie die nächsten Spiele planmäßig bestreiten können, ist zunächst offen. Für den 13. November ist das Viertelfinale beim Landesliga-Nord-Spitzenreiter Grün-Weiß Ahrensfelde angesetzt, am 19. November soll die Mannschaft von Cheftrainer Jörg Buder in der Liga bei Germania Halberstadt gastieren.