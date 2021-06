Nominierung beim Gassi gehen: DHfK-Torhüter Birlehm steht im Olympiakader

Leipzig. DHfK-Torhüter Joel Birlehm steht im deutschen Olympiakader. Ob der 24-Jährige auch wirklich mit nach Tokio fliegen darf, entscheidet sich erst am kommenden Dienstag. Mit dieser Personalie hat Bundestrainer Alfred Gislason gesorgt. Neben seinen drei Stammkeepern Andreas Wolff, Johannes Bitter und Silvio Heinevetter, hat der Coach neben Birlehm auch den Wetzlarer Till Klimpke in sein 28 Spieler umfassendes Aufgebot berufen. Der Kader wird aber noch auf 17 Spieler zusammengekürzt. „Es ist absolut gerechtfertigt, dass Joel im 28er Kader steht. Ich hoffe, dass das in Zukunft noch der eine oder andere von unseren Jungs schafft“, sagte DHfK-Coach André Haber.

